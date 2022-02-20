تعقد جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية- إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح) غدا الإثنين، الاجتماع الثامن والخمسين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، بمقر الأمانة العامة، على مدى يومين، برئاسة دولة الكويت بصفتها دولة رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



يناقش الاجتماع، بحسب بيان للجامعة العربية، اليوم، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام للدول العربية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، من بينها التحضير العربي لأعمال الدورة 66 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (سبتمبر 2022)، والمشاركة العربية في الدورة العاشرة لمؤتمر "الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة"، وتقييم أعمال مؤتمر "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" الذي عقد في نيويورك شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني.