عرضت فضائية «CNN عربية» مقطع فيديو يرصد تعرض فريق شبكة CNN وصحفيين آخرين، كانوا يرافقون وزير الداخلية الأوكراني في جولة على الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا، لقصف مفاجئ بقذائف الهاون.

ورصدت كاميرا شبكة CNN لحظات الرعب التي عاشها الصحفيون خلال عملية القصف، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء ذلك.

وقالت واشنطن، أمس السبت، إن القوات الروسية المحتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية تتقدم وتستعد للهجوم، فيما شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تدريبات لقوات الصواريخ النووية الاستراتيجية الروسية.

ومع تصاعد مخاوف الدول الغربية من اندلاع حرب في شرقي أوروبا، قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغه أنهم ما زالوا يعتقدون أن روسيا يمكن أن تشن هجوما في أوكرانيا في أي وقت، وإنه يعتزم الاجتماع مع كبار مستشاريه اليوم الأحد لمناقشة الأزمة.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع، يوم السبت، إنهم لا يرون أي دليل على أن روسيا تقلص النشاط العسكري بالقرب من حدود أوكرانيا، مشيرين إلى أن «قلقهم الشديد» إزاء الوضع لا يزال مستمرا.

وبعد تبادل كييف وموسكو الاتهامات بشأن قصف جديد بالقرب من الحدود، حثت كل من فرنسا وألمانيا مواطنيهما في أوكرانيا على المغادرة.