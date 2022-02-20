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تؤدي الكثير من العوامل المختلفة مثل النوم غير السليم، وعدم كفاية تناول الماء، والحساسية الموسمية، والإفراط في تناول الملح، والانفجارات العاطفية من خلال البكاء، وعدم إزالة المكياج بشكل صحيح قبل النوم، وسوء التغذية إلى انتفاخ العينين، مما يتسبب في ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح، والتي يمكن أن تكون مفيدة في السيطرة على مشكلة العيون المنتفخة.

1. احرصي دائمًا على اتباع نظام غذائي سليم من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل اللبن الرائب والخضروات الورقية والموز.

2. كمادات باردة على العين باستخدام أكياس الشاي أو قطعة قماش مملوءة بالثلج أو شرائح الخيار أو البطاطس.

3. التمسك بكريم جيد تحت العين، حيث يساعد ذلك على تقليل الالتهاب ويغذي الجلد حول العينين.

4. التأكد من الحصول على نوم جيد لمدة ست إلى ثماني ساعات للمساعدة في إصلاح الجلد.

5. تناول كمية كافية من الماء على الدوام للحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها.

6. الحد من تناول الكحول، وذلك لأنه يجفف البشرة ويجعلها باهتة.