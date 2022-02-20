أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 423 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها 34ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 423 مليونا و32 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و880 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و341 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.