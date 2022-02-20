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سناب شات يتيح للمستخدمين قريبا جدا تغيير اسم المستخدم

سان فرانسيسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:02 ص | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:02 ص

كشفت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، عن اعتزامها توفير خدمة جديدة للمستخدمين تتيح لهم تغيير اسم المستخدم مرة واحدة سنويا دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد.

وقالت الشركة إنه اعتبارا من يوم 23 فبراير الحالي سيكون في مقدور أي مستخدم للتطبيق تغيير اسم المستخدم في حسابه مرة واحدة سنويا وفقا لرغبته، مع الاحتفاظ بقوائم الأصدقاء ومحتوى الذكريات وغيرها من محتويات حساب المستخدم على تطبيق سناب شات.

وذكر موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه لكي يقوم المستخدم بتغيير اسم المستخدم في حسابه ينقر على رمز "بيتموجي" للدخول إلى بيانات حسابه الشخصية. ثم ينقر المستخدم على رمز الإعدادات ويدخل إلى خانة اسم المستخدم ليقوم بتغييره. وفي حالة تغيير اسم المستخدم لن يكون في مقدور المستخدم العودة إلى الاسم القديم أو تغيير الاسم الجديدة مرة ثانية قبل مرور عام كامل على الأقل.

وذكرت شركة "سناب شات"، أن إمكانية تغيير اسم المستخدم كانت واحدة من أكثر الخدمات التي يطالب بها مستخدمو التطبيق، وستتيح هذه الإمكانية لمستخدمي التطبيق عبر نظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد.

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