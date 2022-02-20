عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد بدء عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، اليوم الأحد، وأفادت مصادر للقناة بأن التجربة العملية تبدأ على التوربين الثاني خلال شهر من الآن.

وأشارت مراسلة القناة إلى أن السلطات الإثيوبية تعتزم تشغيل توربين كل عدة أشهر، قائلة إن عددًا من المسؤولين الإثيوبيين صرحوا بأن عمليات السد من المتوقع أن تنتهي خلال عامين.

وأوضحت أن إثيوبيا تستهدف إنتاج ما يزيد عن 5000 ميجاوات كهرباء بعد اكتمال مراحل السد، لافتة إلى أن احتفال اليوم كان بحضور عشرات المسؤولين والبرلمانيين ومختلف القبائل ورجال الدين، إضافة إلى أن الفرحة تعم الإقليم لأن السد يجلب لهم الخير.

وذكرت أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أكد في تصريحاته أن سد النهضة يستهدف التنمية وعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان، معلنة أن مصادر إثيوبية أفادت بوجود مقترحات عدة من قبل وسطاء لحل الأزمة وتوقعات لبدء عملية التفاوض قريبًا.

وتابعت: «هناك معلومات تتحدث أن السلطات الإثيوبية على مدار الأسبوعين الماضيين استخدمت ضعف العمالة الموجودة وأحضرت عددًا كبيرًا من الخبراء لإطلاق المرحلة الأولى، هناك إجراءات أمنية مشددة في كل الإقليم وعدد من المدن المحيطة، والمواطنون يرون أنها مرحلة بداية خير لتنمية بلادهم رغم أن الكهرباء انقطعت 5 مرات خلال أمس».

وافتتحت إثيوبيا رسميا، اليوم الأحد، عملية توليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء على رأسهم رئيس الوزراء أبي أحمد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه «بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية»، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.