انتظام الدراسة في مدارس أسوان دون شكاوى

أكد عبدالكريم لطفي مدير عام التربية والتعليم بأسوان، على انتظام الدراسة داخل مدارس محافظة أسوان دون أي شكوى.

وأوضح وكيل التعليم، أنه تمت زيارات ميدانية للمدارس من قبل مديري الإدارات؛ للوقوف على نظافة المدارس ودورات المياة والفنانات، كما تم إنهاء الأعمال المتعلقة بإجراءات الصيانة البسيطة.

وأكد أنه تم التأكد من تعقيم جميع المدارس وتوفير المطهرات اللازمة، بجانب إنتهاء المدارس من إعداد الجدول المدرسي وجدول الإشراف اليومي، وكذلك تم توزيع الأنصبة وفق المعدلات بحيث لا يوجد أي معلم داخل أي مدرسة دون جدول، وفي حال رصد أي مخالفة خاصة بهذا الأمر سيتم محاسبة مدير المدرسة.

وكشف عبدالكريم لطفي، أنه فيما يخص مجموعات التقوية تم التأكيد على المدارس بضرورة تفعيل هذه المجموعات وفق القواعد والضوابط التى حددتها الوزارة.

وأوضح المحافظ، أنه تم التأكيد على إدارات وأقسام الأمن ومسؤولي الأمن بالمدارس بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية ومعالجة أى مواقف طارئة على وجه السرعة بما يضمن أمن وسلامة أبنائنا الطلاب و المعلمين.

وكشف لطفي، أن المدارس التى لم تتسلم حصتها من الكتب أو لم تتسلم بعض الأصناف ستقوم التوجه إلى مخازن الإدارة لتسلم الكتب، والتواصل مع الإدارة التعليمية حال وجود عجز في الكتب، وذلك وفقا لتعليمات الوزارة الخاصة بسداد الطلاب للمصروفات.

وأضاف أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان ستنطلق غدًا "لجان متابعة ميدانية" للمرور على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية؛ لمتابعة مدى انتظام الدراسة، واستيفاء المدارس للدفاتر والسجلات، ومتابعة سجلات الأمن بشكل خاص.