توقيع اتفاقية المقر بين السودان واتحاد المصارف العربية

وقعت حكومة السودان واتحاد المصارف العربية، اليوم الأحد، في الخرطوم، على اتفاقية مقر من أجل تعزيز التعاون المصرفي بين السودان واتحاد المصارف العربية.

وقع الاتفاقية، عن حكومة السودان السفير سيد الطيب أحمد، مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات بوزارة الخارجية، بينما وقع عن جانب اتحاد المصارف العربية الدكتور أنيس عويدات مدير الشؤون القانونية في الاتحاد.

وشكر عويدات حكومة السودان على تعاونها المثمر والبناء مع اتحاد المصارف العربية، مؤكدا دعم الاتحاد للنظام المصرفي السوداني.

من جانبه، تقدم السفير سيد الطيب بالشكر للاتحاد إنابة عن جمهورية السودان، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يمثل بداية حقيقية للتعاون بين السودان واتحاد المصارف العربية ونقطة انطلاق لتطوير القطاع المصرفي والمالي في السودان.