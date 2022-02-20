أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، وقوع هزة أرضية، تم تسجيلها بقوة 4.2 درجات جنوب شرق قضاء بدرة من محافظة واسط العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن بيان الوزارة، أن الهزة الأرضية سجلت مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.2 درجة، وتبعد 20 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط.

وأوضح البيان أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، مشيرة إلى أن الهيئة دعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة، والالتزام بالبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق.