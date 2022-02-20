الصين تسجل 195 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 101 منها محلية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 195 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 101 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ94 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 107707 حالات، 1622 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 101449، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وأضافت اللجنة أن إجمالي 39 حالة إصابة من دون أعراض سُجلت يوم أمس، 35 منها وصلت من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.