يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، يوم الخميس المقبل، مع رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى فيينا، عددا من القضايا الأوروبية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان للمستشارية النمساوية اليوم الأحد، أن نيهمر وسودر سيعقدان مؤتمرا صحفيا في نفس اليوم لاستعراض نتائج المحادثات.

ومن جانب أخر، سلط موقع "فولكس بلات" النمساوي اليوم، الضوء على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز والتي حذر فيها إيران من أن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 والتي تستضيفها فيينا حاليا، قد تفشل حيث حث طهران على الاستسلام.

ولفت الموقع الإخباري، إلى قول شولتز في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن القيادة الإيرانية لديها الخيار الآن، لافتا إلى أنه تم قطع شوط طويل في المفاوضات بفيينا خلال الأشهر العشرة الماضية.

وأشاد الموقع بقول المستشار الألماني، أنه إذا استمرت إيران في تخصيب اليورانيوم وفي نفس الوقت أوقفت المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستزداد الأزمة تعقيدا، معتبرا أن التسلح النووي الإيراني وصل إلى مستويات خطيرة.