علق، هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، على أداء فريقه أمام ساجرادا، في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن سيناريو الموسم الماضي يتكرر مع الأبيض في دور المجموعات، وذلك عقب التعادل مع الفريق الأنجولي أمس.

وتعادل الزمالك، في ثاني جولات دور المجموعات بدوري الأبطال مع ساجرادا، أمس، ليحصد النقطة الثانية له، بعد تعادله الثاني على التوالي.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "سيناريو الموسم الماضي يتكرر، الزمالك تعادل في القاهرة ثم تعادل في المباراة التالية خارج ملعبه، أؤكد أن فريق ساجرادا لن يحصل على أي نقاط أخرى في المجموعة، أبو جبل أنقذ حصول الزمالك على نقطة لإنقاذه 3 فرص محققة للفريق الأنجولي".

وشدد: "كارتيرون السبب في إهدار نقطتين من الزمالك بسبب اختياراته التي عدلها في الشوط الثاني، وأرى أنه لا يوجد روح بين اللاعبين ودائمًا يصرخون في وجوه بعضهم البعض، وهذا دليل على أن المدير الفني لا يسيطر على الأمور".

وواصل: "لا يجب أن يجلس أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء، والبدء بثلاث لاعبين في الدفاع أمر فاشل، وحمزة المثلوثي لديه أفضل من ذلك".

وواصل: "مثلما كان هناك لاعبين في حالة توهان اليوم أعتقد أن كارتيرون أيضا تائه، كان عليه أن يتعظ من الخسارة أمام سموحة".

واختتم: "لا أعرف ماذا يدور في رأس كارتيرون، هو فعلها من قبل وترك النادي في وقت صعب قبل نهائي دوري الأبطال قبل الماضي، ولا أعرف من المسؤول عن عودته مرة أخرى، بعض جماهير الزمالك تطلق عليه الخائن".