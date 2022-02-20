حزبا اليمين الفرنسي يمكن أن يفشلا في الحصول على التأييد اللازم لخوض الانتخابات الرئاسية

قال اليوم الأحد زعيما الحزبين اليمينيين اللذين يعتزمان التنافس على الانتخابات الرئاسية في فرنسا في شهر أبريل المقبل إنهما ربما لا يتمكنان من جمع التأييد الضروري لدخول الانتخابات.

وتنتخب فرنسا رئيسها المقبل في جولتين من التصويت يومي 10 و24 أبريل.

وقال كل من زعيمة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان وزعيم أقصى اليمين اريك زيمور إنهما لم يجمعا بعد الـ500 توقيع اللازمة لخوض الانتخابات. وأمامهما حتى يوم 4 مارس للقيام بذلك.

وربما يكون من الصعب جمع ما يكفي من الرعاة، الذين يجب أن يكونوا نوابا أو أعضاء بمجلس الشيوخ أو عمد أو أعضاء مجالس محلية، خاصة بالنسبة للسياسيين الذين ينتمون إلى أحزاب صغيرة.

وقالت لوبان لإذاعة فرنسا الدولية "ليس لدينا رعاية. إنه موقف مرعب سياسيا. لم أشعر بمثل هذا القلق من قبل"، مضيفة أنه ينقصها تأييد 50 شخصا من الرعاة.

كما أعرب زيمور عن قلقه في مقابلة مع شبكة "يورب 1" الإذاعية قائلا "ليس لدي تأكيد، إنه أمر صعب للغاية، نحن نقضي ساعات على الهاتف في محاولة لإقناع العمد"، مضيفا أنه نجح في الحصول على تأييد 291 راعيا فقط حتى الآن.