ولي عهد أبوظبي ورئيس جنوب السودان يبحثان العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد في أبوظبي، مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وآليات تنميتها لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن اللقاء تناول مشاركة جنوب السودان في معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهمية هذه المشاركة في عرض الرؤى والأفكار حول المستقبل.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد، عن تمنياته بأن يحقق اتفاق السلام الذي جرى توقيعه خلال شهر يناير الماضي الاستقرار والسلام والتنمية والوحدة لجنوب السودان، مؤكدا دعم الإمارات لكل ما يحقق مصلحة شعب جنوب السودان وتطلعاته نحو الرخاء والتنمية من منطلق نهجها الثابت الداعم لكل خطوة على طريق السلام والتعاون في المنطقة.

من جانبه، أعرب ميارديت، عن تقديره لدعم الإمارات لبلاده على المستوى التنموي ومساعداتها لها في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات.