هدية رئيس وزراء الهند أجمير شريف في الاحتفال بذكراه

أهدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، "شادار" مطرز بشكل بديع لتقديم النذور في ضريح شريف بمناسبة الذكرى 810 لوفاة خواجة معين الدين الشيستي.

وأجمير شريف هو قبر القديس الصوفي خواجة معين الدين الشيستي الذي عاش في القرن الثالث عشر وقد جاء إلى الهند من بلاد فارس وبدأ في إلقاء عظاته في أجمير. وفي وقت لاحق، أسس الطائفة الشعبية الشيشتية. وبعد وفاته في مارس 1236، أصبح هذا الموقع من المواقع المبجلة.

ونظرًا لخطبة العلمانية، يستقبل الضريح الناس الذين ينتمون لكل العقائد والديانات ويعتبر أحد أبرز مواقع الحج في شبه القارة الهندية، ويُعتقد أنه إذا صلى المرء بقلب نقي في ضريح أجمير، فلابد من أن تتحقق أمانيه.

ويتميز هذا الضريح المرموق، الذي بناه الإمبراطور المغولي همايون، بوجود سلسلة من الأبواب الفضية الضخمة التي تؤدي إلى الفناء حيث يوجد الضريح. ويحيط بالضريح، المصنوع من الرخام المرصع بالذهب، إطار فضي وحاجز رخامي.

وأضاف الإمبراطور أكبر والإمبراطور شاه جاهان عددا من المساجد إلى منطقة الضريح، حيث يسود الشعور بالسلام والسكينة داخل الضريح.