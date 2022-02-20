العطار: لم نحصل على الموافقات ولكن ستاد القاهرة يستضيف لقاء مصر والسنغال

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، عن استجابة الجبلاية لكافة طلبات المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري كارلوس كيروش، وذلك استعدادا لمواجهة السنغال، مؤكدًا أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة.

ويستعد المنتخب لمواجهة نظيره السنغالي ذهابًا وإيابًا في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبلة يومي 25 و29 مارس القادم.

وكشف العطار ترتيبات مباراتي السنغال، في تصريحات تلفزيونية: "كيروش عقد جلسة مع جمال علام وحازم إمام وقمنا بالتحضير للمباراة، كان لديه أكثر من سيناريو لكن مشاركات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية أجبرت المنتخب على التجمع يوم 20".

وأوضح: "كيروش طلب أن يتم تغيير جدول الدوري والذي كان من المقرر إيقافه يوم 9 مارس، ولكنه طلب خوض الأسبوع الـ13 وذلك للحفاظ على لياقة اللاعبين وعدم الحصول على راحة سلبية طويلة تؤثر على مستواهم".

وعن ملعب المباراة، أكد: "المباراة ستكون على استاد القاهرة بشكل نهائي، ولكننا لم نحصل بعد على الموافقات الرسمية لعدد الجماهير المسموح بحضوره في مباراة الذهاب".

وحول تجديد عقد كيروش، نوه: "لم يتم طرح تجديد عقد كيروش لأن عقده مستمر حتى نهاية العام الحالي، ولدينا مهمة صعبة وضرورية خلال شهر بالتالي لا نرغب في تشتيت أي فرد في المنظومة".

ونفى العطار، في ختام حديثه، رحيل أي عنصر بالجهاز الفني للمنتخب، قائلا: "لم يتم طلب رحيل أي شخص من الجهاز الفني لمنتخب مصر وطرح هذا الأمر في الوقت الحالي يهدد باستقرار منتخب مصر بدون داعي".