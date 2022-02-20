مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: فتوى الكد والسعاية تؤصل لحقوق الأسرة والأفراد

كشف الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تفاصيل فتوى «الكد والسعاية»، مضيفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس للمودة والرحمة في الحياة الأسرية.

وتابع خلال لقائه مع برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم السبت، أن الأسرة هي الركن الركين في أي مجتمع، مضيفًا: «إذا ما استطعنا أن نحافظ على الأسرة استطعنا أن نكون مجتمعا صالحا فيه الأخلاق والقيم والسلوكيات المنضبطة».

واستكمل، أن إحياء فكرة الكد والسعاية الذي اعادها الأزهر الشريف، لإعادة المساواة بين الأسرة المصرية، ولحقوق الأفراد في الأسرة الذين ساهموا بشكل أو بآخر في نماء الثروة في هذه الأسرة.

وأضاف، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة لها الحرية في أن تتعاقد من خلال الذمة المالية المستقلة لها وتكتب العقود وتبيع وتشتري.