تشهد منافسات بطولة الدوري المغربي للمحترفين العديد من اللقطات المثيرة، والمشاهد غير المألوفة أحيانا في الكثير من الدوريات العربية.

فبعد أسابيع من هدف ذاتي سجله حارس مرمى بطريقة غريبة، شهدت مباراة سريع وادي زم متذيل الترتيب مع يوسفية برشيد واقعة أخرى مثيرة للجدل.

المباراة التي أقيمت على ملعب الفوسفاط انتهت بالتعادل السلبي، لكنها شهدت واقعة غريبة، بطلها البوركيني أليو شيتو لاعب سريع وادي زم صاحب الأرض والجمهور، وذلك عندما قام بحمل المالي عثمان دومبيا مهاجم الضيوف يوسفية برشيد، عندما قرر مدرب الأخير استبداله.

المالي دومبيا تباطأ في الخروج بداعي الإصابة، ليقوم البوركيني شيتو بحمله فوق ظهره والركض به إلى خارج الخطوط حتى لا يتم إهدار مزيد من الدقائق علما بأن التغيير كان في الدقيقة الحادية والثمانين بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

هذا التصرف أثار سخرية المتابعين، بينما لم يقم الحكم بإشهار أي بطاقات تجاه أي من بطلي الواقعة، سواء الأول لإدعاء الإصابة واستهلاك الوقت بشكل غير قانوني، والثاني للقيام بدور لا ينوط به عمله وهو حمل المنافس إلى خارج الملعب.