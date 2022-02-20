رئيس جامعة بني سويف يوجه مديري الكليات الالتزام بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، مديري كليات الجامعة باستمرار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتعقيم الدوري للمدرجات والمدن الجامعية.



جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مديري الكليات على مستوى الجامعة، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.



وصرح الدكتور منصور حسن، خلال الاجتماع، بأن الجامعة بصدد تفعيل مشروع علاجي جديد لأعضاء هيئة التدريس يكفل حياة صحية كريمة لهم ولأسرهم، قائلا إن نفقات علاج العاملين بلغت 37 مليون جنيه خلال عام.



كما شدد على مراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وصيانة منظومة الكاميرات للحفاظ على سلامة الطلاب والمنشآت الجامعية وتحقيق الانضباط.