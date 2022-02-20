لبنان يسجل 21 وفاة و3729 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في لبنان حتى اليوم السبت، إلى 104 آلاف و 3028 بعد تسجيل 3729 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9950 بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 3729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 3617 من بين المقيمين و112 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 104 آلاف و 3028 منذ 21 شباط/فبراير من العام 2020.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 9950 منذ 21 شباط/ فبراير من العام 2020.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 آذار/مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2022.