«مياه الشرب» بجنوب سيناء: الأمطار تسبب سيول على المدن الحدودية

كشفت حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب بجنوب سيناء، عن تفاصيل تعرض المحافظة إلى الأمطار نتيجة حالة الطقس السيء التي اجتاحت المحافظات كافة اليوم، مشيرًة إلى أن المحافظة شهدت سقوط أمطار متوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم السبت، أن الأمطار قد تتسبب في السيول على المناطق الحدودية، وذلك بسبب تجمع الأمطار على أعلى الجبال.

وتابعت، أن الأمطار لا تسبب مشاكل بالنسبة للمدن الداخلية، في ظل مجهودات الدولة في الاستفادة من مياه الأمطار من خلال المشروعات، لافتةً أن مدينة دهب تأثرت بشدة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة عليها اليوم.

وأوضحت، أن خلال الأسبوع الماضي، عقدت وزارة الري مع عدد من قيادات المحافظة اجتماعات لتوضيح كيفية الحفاظ على مياه الأمطار المتساقطة على المحافظة، مشيرًة إلى أن الاجتماعات ناقشت الحفاظ على المياه سواء كانت المستفاد منها من السيول والأمطار أو المعالجة من الصرف الصحي.