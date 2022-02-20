سد النهضة الإثيوبي يبدأ توليد الكهرباء

بدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق التي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل، وهنأ رئيس وزرائها آبي أحمد الشعب على "ميلاد عهد جديد" من التنمية.

وأعلنت السلطات اليوم الأحد، في حفل حضره أحمد، أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبحسب السلطات، سيكون السد قادرا على توليد 5150 ميجاوات عند اكتماله.

وكتب أحمد على موقع تويتر: "اليوم، بدأ أول توربين في سد النهضة، وهو أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، في توليد الكهرباء. وهذا خبر جيد لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها. وبينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".

وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية.

فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.