 سد النهضة الإثيوبي يبدأ توليد الكهرباء - بوابة الشروق
الأحد 20 فبراير 2022 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

سد النهضة الإثيوبي يبدأ توليد الكهرباء

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
أديس أبابا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأحد 20 فبراير 2022 - 10:31 ص

بدأت إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق التي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل، وهنأ رئيس وزرائها آبي أحمد الشعب على "ميلاد عهد جديد" من التنمية.

وأعلنت السلطات اليوم الأحد، في حفل حضره أحمد، أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وبحسب السلطات، سيكون السد قادرا على توليد 5150 ميجاوات عند اكتماله.

وكتب أحمد على موقع تويتر: "اليوم، بدأ أول توربين في سد النهضة، وهو أكبر محطة للطاقة في أفريقيا، في توليد الكهرباء. وهذا خبر جيد لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها. وبينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".

وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. 

فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك