أوكرانيا: لا يزال الوضع على الحدود مع بيلاروسيا تحت السيطرة

أكد المتحدث باسم سلاح حرس الحدود الأوكرانية أندري ديمشينكو، اليوم الاثنين، أن الوضع على الحدود الأوكرانية مع بيلاروسيا لا يزال تحت السيطرة الكاملة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ديمشينكو قوله "لا يزال الوضع على الحدود مع بيلاروسيا تحت السيطرة الكاملة، وبالطبع، يتم إيلاء اهتمام كبير لهذه المنطقة، لأن هناك وحدات روسية، على الأراضي البيلاروسية. ومع ذلك، في هذا الوقت، لا نرى أي مجموعة ضاربة يمكنها غزو الأراضي الأوكرانية. كما أن وحدات استخباراتنا التي تراقب الوضع لا تسجل أي شيء. القوات الروسية المتمركزة هناك تتواجد في الغالب في ساحات التدريب".

ومع ذلك، وفقا له، لا يمكن الاستهانة بالقوات الروسية، ويمكن أيضا أن يصبح هذا الاتجاه نشطا في أي لحظة، لذا يستعد حرس الحدود لأي سيناريو وأن الحدود الأوكرانية مستمرة في التعزيز.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو اليوم مقتل 3 مدنيين وإصابة آخر في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وقال كيريلينكو -في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "إنه في 19 فبراير 2023، قتل الروس 3 مدنيين في منطقة دونيتسك، وبالتحديد في باخموت وأفدييفكا وبوهدانيفكا، فيما أصيب آخر نتيجة القصف الروسي".

وأضاف أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.