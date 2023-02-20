وزير دفاع ألمانيا يتحدث عن أسابيع حاسمة بالنسبة لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا.

وأضاف الوزير الألماني للوكالة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا. كما فهمنا بالفعل من التصريحات التي أدلى بها الجنرال مارك ميلي قبل بضعة أشهر بعد الاجتماع في رامشتاين في الخريف، فإن المهمة ذات الأولوية بالنسبة لنا هي ضمان الدفاع الجوي. في غضون ثلاثة أشهر نحتاج إلى تحقيق دفاع جوي موثوق به وفعال".

كما أوضح الوزير أن هذه الفترة مهمة حقا، لكنها لن تحدد نتيجة الصراع في أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد صرح يوم الجمعة الماضي، في مؤتمر ميونخ للأمن، بأنه لا يتوقع نهاية مبكرة للنزاع في أوكرانيا.

ودعا المستشار الألماني، مرة أخرى الحلفاء إلى مساعدة كييف قدر الحاجة.