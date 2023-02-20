تعددت أنواع الهرمونات في الجسم، ولكنها مختلفة في العمل والفوائد الصحية، حيث إن نقص الهرمونات في الجسم قد يسبب العديد من المشاكل والأمراض الخطيرة، لذلك يجب اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة جيد؛ للسيطرة على اختلال التوازن الهرموني، ولكن عندما تكون مستويات الهرمونات في الجسم غير متوازنة، يحتاج المرء إلى علاج طبي.

فيما يلي قائمة بجميع الأطعمة المعروفة بقدرتها على الحفاظ على توازن الهرمونات في الجسم، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".

* الكرنب

يعد الكرنب مفيدا جدًا في موازنة مستويات الهرمونات في الجسم، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من العناصر والمركبات التي يحتاجها الجسم في الحفاظ على مستوى الهرمونات.

* البروكلي

للتخلص من مشكلة اختلال التوازن الهرموني في الجسم، يجب تضمين البروكلي في النظام الغذائي، حيث إن استهلاك البروكلي مفيد جدًا للأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة جدًا من هرمون الاستروجين في أجسامهم، وهو أيضًا مفيد في الحفاظ على توازن العديد من الهرمونات الأخرى.

* الطماطم

يعتبر استهلاك الطماطم مفيدًا جدًا عندما يكون مستوى الهرمون في الجسم غير متوازن، حيث تعمل الخصائص الموجودة بها على حماية الجسم من العديد من المشاكل الخطيرة.

* الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو مفيدًا جدًا عند وجود خلل هرموني في الجسم، حيث يحتوي على العديد من هذه العناصر المفيدة في تنشيط الهرمونات وتصحيح إنتاج الهرمونات.

* السبانخ

تحتوي السبانخ على كمية كافية من الحديد، وهو مفيد في التعامل مع فقر الدم في الجسم، وأكدت العديد من الأبحاث والدراسات أيضًا أن تناول السبانخ مفيد في تصحيح الخلل الهرموني في الجسم.

* جذر الشمندر

تعتبر العناصر الغذائية والخصائص الموجودة في الشمندر مفيدة للجسم، حيث أن استهلاكها مفيد لحل مشكلة اختلال التوازن الهرموني، وذلك عن طريق تضمين جذر الشمندر في النظام الغذائي كسلطة وكخضروات، من خلال تضمين هذه الخضار في النظام الغذائي تظل مستويات الهرمون في الجسم متوازنة وتحت السيطرة.