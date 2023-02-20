قافلة طبية تفحص 278 مريضا مجانا بشمال سيناء

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية البشرية والبيطرية والتي أطلقتها الوحدة الصحية بمدينة الحسنة في شمال سيناء، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وعمال التحاليل اللازمة وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتابع محمد أحمد المغربي سكرتير عام مدينة الحسنة فعاليات اليوم الأول للقافلة والتي تستمر لمدة خمسة أيام بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل لتشخيص الحالات المرضية وتوفير الأدوية لهم بالمجان، مشيدا بالجهود المبذولة لفريق العمل.

وقال المسؤول الفني للوحدة الصحية بمدينة الحسنة إن إجمالي الحالات المترددة خلال اليوم الأول بلغ 278 مريضا في التخصصات التالية: "70 باطنة، 18 جلدية، 38 أطفال، 20 أنف وأذن، 18 نساء وتوليد، 40 عظام، 30 رمد و28 جراحة".

وأسفرت القافلة في المجال البيطري عن إجراء الفحص والكشف علي عدد من الحيوانات المريضة اليوم وذلك بمقر الإدارة الزراعية بالحسنة، وتم صرف العلاج لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية الخاصة بالقافلة، وكذلك تقديم التوعية والإرشادات اللازمة للمربيين وسوف يتم ذلك علي مدار أيام عمل القافلة بالمركز والمدينة.