معلول: مباراة الترجي والزمالك الأصعب في مجموعتنا بدوري أبطال إفريقيا

تحدث نبيل معلول، المدير الفني لنادي الترجي الرياضي التونسي عن المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك والتي ستُقام السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» إن مجموعة الترجي التونسي صعبة بالرغم من امتلاك فريق باب سويقة حتى الآن 6 نقاط من مباراتين ومن الوارد أن يحدث أي شيء في المباريات المتبقية بالمجموعة، مشيرا إلى أن الترجي أخذ خطوة جيدة بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري خارج الديار.

وأضاف مدرب الترجي:" مباراة الزمالك واحدة من أصعب اللقاءات التي سنلعبها في دور المجموعات لأن الفريق المصري ليس لديه ما يخسره وكان يمكنه الفوز بمباراته الأولى".

وأكمل:" مباراة الزمالك هي الأصعب في المجموعة في ظل النتائج التي حققها الأبيض في أول مباراتين له بالمجموعة وأصبحت الأمور بالنسبة له صعبه للغاية، وعادة مباريات الترجي والزمالك تكون دائما صعبة سواء في تونس أو القاهرة".

وأتم:" في حال فوز الترجي على الزمالك فسيكون بنسبة 90% المتأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا".

ويستعد نادي الترجي لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستُقام يوم السبت المقبل على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.