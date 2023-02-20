غرفة الدقهلية التجارية: ضخ كميات احتياطية من السلع بمعارض أهلا رمضان

قال سامي سلطان، نائب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، ورئيس شعبة المواد البترولية، أن معارض أهلا رمضان المقامة داخل محافظة الدقهلية، وبالأخص داخل استاد المنصورة، تشهد إقبالا غير مسبوق من المواطنين، حيث تتوافر داخل المعرض جميع السلع والاحتياجات الأساسية للمنازل بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف سلطان، أنه تم التوجيه لكل التجار والشركات المشاركة في المعارض بضخ كميات إضافية ومخزون احتياطي لجميع السلع الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم والخضروات والبلح وياميش رمضان؛ لاستيعاب آلاف المواطنين المترددين على المعارض يوميا، مشيدا بجودة السلع التي يتم عرضها من خلال المعرض وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 30%.

وأشاد نائب رئيس غرفة الدقهلية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام، لتخفيف العبء عن المواطنين الذين يعانون بشدة من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، نتيجة لغلاء بعض الأسعار تأثرا بالأحداث الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق المحلية.

وأوضح سلطان، أن تنفيذ معارض أهلا رمضان بمحافظة الدقهلية، بتعاون مثمر مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومديرية التموين بالدقهلية، وعدد من الأجهزة، ويشارك فيه عدد كبير من الشركات والمصانع المصنعة للسلع الاستراتيجية، لمنع احتكار السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادا لشهر رمضان الكريم والذي يتضاعف فيه حجم الاستهلاك.

وأشار سلطان، إلى أن جدول أعمال الغرفة التجارية بالدقهلية يتضمن عددا من المفاجئات للمواطنين خلال الأيام المقبلة، أهمها إنشاء معرض ضخم غير مسبوق في ميدان كبير بالتعاون مع محافظة الدقهلية وعدد من الوزارات ليتضمن كميات لا حصر لها من السلع الاستراتيجية بأسعار أقل بكثير من الأسواق بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة والموردة للسلع الغذائية.