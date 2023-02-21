أيمن سلامة: قاربنا على الانتهاء من تصوير مسلسل جميلة

قال الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، إنهم قاربوا على الانتهاء من تصوير مسلسل «جميلة»، الذي يشارك في الموسم الرمضاني هذا العام، مؤكدًا أنهم قطعوا شوطًا كبيرًا في تصوير العمل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن المسلسل من بطولة الفنانة ريهام حجاج، مشيرًا إلى أنه التعاون الثاني له، مع المخرج سامح عبدالعظيم.



وأوضح أن المسلسل اجتماعي، ويقدم تشريحًا لما يحدث داخل الأسرة المصرية والمتغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه يتناول أفكارًا عديدة، ويتطرق لمشكلات أسرية واجتماعية.



وذكر أن المسلسل يبعث برسالة حول أهمية حذر الآباء مما يفعلون؛ لأن أبناءهم قد يدفعون ثمن الأخطاء التي يقعون فيها.



واستطرد: «موضوع المسلسل شائك وداخل فكرة الأسرة والقيم والأخلاق، كل واحد ياخد باله من أفعاله، وأوعى تتصور إنه مهما طال الزمن أنك ستخفي الحقيقة، الحقائق ستظهر مهما طال الزمن، وربما تغير مسار الآخرين».



مسلسل «جميلة» من تأليف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن إنتاج جمال العدل، ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا الاجتماعية والصراعات التي يشهدها المجتمع.