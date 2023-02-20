الاتحاد الأوروبي يعلن بدء مهمة مدنية بأرمينيا للإسهام في استقرار المناطق الحدودية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إطلاق مهمة مدنية في أرمينيا، من خلال بعثة رفيعة المستوى؛ للإسهام في استقرار المناطق الحدودية هناك، وذلك بموجب سياسة الأمن والدفاع المشتركة.



وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا بدأت رسميًا بموجب قرار من المجلس الأوروبي في 23 يناير الماضي، وانتشرت على الجانب الأرميني من الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، بأهداف تتمثل في المساهمة في استقرار المناطق الحدودية لأرمينيا وبناء الثقة وتعزيز الأمن البشري في مسار النزاع المتعلق بالمناطق الحدودية، وضمان بيئة مواتية لجهود التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان بدعم من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف البيان: "إن عدد موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا - المدنيون حصرا - يبلغ حوالي 100، بمن فيهم حوالي 50 مراقبا غير مسلح".



وأوضح أن "المقر العملياتي للبعثة سيكون في يجيجنادزور بمقاطعة فايوتس دزور بأرمينيا بينما سيشغل ستيفانو تومات، المدير العام لبعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا لشؤون التخطيط المدني والقدرة على السلوك، منصب قائد العمليات المدنية وسيعمل ماركوس ريتر كرئيس للبعثة".