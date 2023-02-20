ممثل مستقبل وطن في الشيوخ يطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية

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طالب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، بتطبيق الزراعة التعاقدية للمنتجات التي تحتاجها الدولة.

وقال الخولي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن سياسات الحكومة فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي: "أي وزارة نقيمها بدخول استثمارات قطاع خاص فيها لو مفيش مشكلات للقطاع الخاص تكون وزارة ناجحة"، مضيفًا: "يتم توفير أراضي بيع أو شراء أو حق انتفاع وبطرق ميسرة"، وتابع: "كل الإجراءات لو تمت بطريقة سليمة وبسيطة يدخل القطاع الخاص".

وطالب الخولي، وزير الزراعة، بتوضيح حجم استثمارات القطاع الخاص في مجال الزراعة.