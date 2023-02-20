الليثي وعلام والمسلماني والدمرداش بالمنتدى السعودي للإعلام

يشارك الإعلامي عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بالمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية بالرياض.

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية عبر صفحات التواصل الاجتماعي صورة تجمعه بعدد من الإعلاميين المصريين ومنهم أحمد المسلماني وطارق علام ومعتز الدمرداش خلال تواجدهم بالمنتدى السعودي للإعلام.

ويذكر أنه بحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي ومسؤول حول العالم، ينطلق المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية اليوم، الذي تنظمه هيئة الصحفيين بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، بحضور خبراء من دول عربية وعالمية، ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين، لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.