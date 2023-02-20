 علماء يطورون علاجا جديدا يبطيء من تلف الكلى بين مرضى السكر النوع الثاني - بوابة الشروق
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علماء يطورون علاجا جديدا يبطيء من تلف الكلى بين مرضى السكر النوع الثاني

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 12:54 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 12:54 ص

أفادت دراسة طبية حديثة أجريت في جامعة "جالواي" في إيرلندا عن نتائج واعدة من تجربة جديدة للعلاج بواسطة الخلايا للأشخاص المصابين بمرض السكر.
وأظهرت الدراسة الحالية، أن جرعة من عقار " ORBCEL-M" المطور حديثا ، والذى يعطى عن طريق الوريد للبالغين الذين تم إختيارهم بعناية والذين يعانون من تفاقم مرض الكلى بسبب مرض السكر ، كانت آمنة ومرتبطة بتحسين وظائف الكلى مقارنة بالمرضى الذين تم إعطاءهم عقارا وهميا ..
وأشارت التقديرات إلى معاناة مايقرب من ربع مليون شخص في إيرلندا يتعايشون مع مرض السكر، حيث هناك أكثر من 40٪ منهم لديهم دليل على الإصابة بأمراض الكلى - وغالبًا ما يشار إليها بإسم مرض الكلى السكري أو ( DKD ) .. فيما يتعلق بمرض السكر النوع الثانى ، يعانى ما يصل إلى ثلث مرضى السكر النوع الثانى من تدهور في وظائف الكلى على الرغم من تلقى أفضل علاج تم تطويره حتى الآن .. هؤلاء المرضى معرضون لخطر كبير للخضوع للغسيل الكلوى، أو زرع كلى في السنوات المقبلة، وكلاهما علاجات معقدة مع مضاعفات خطيرة محتملة.

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