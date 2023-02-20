نقيب الزراعيين: انتهاء أزمة الدواجن بعد دخول الاستيراد قريبًا

قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الحكومة همّها المواطن أولاً، الأمر الذي يجعلها مُرغمة على مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، واستيراد لحوم دجاج مجمدة من الخارج لسد الفجوة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى مُقدّم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن السوق المحلية تنتج عشرة ملايين طن ذرة سنويًا، مؤكدا أهمية التوسع في الزراعات التعاقدية في الذرة تُساهم في حل أزمة الأعلاف؛ من خلال تحديد سعر مجز لفلاح يشجعه على التوسع في هذه الزراعات.

واقترح تحصيل الحكومة القمح والذرة من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الأعلاف، لافتًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم صغار الفلاحين من خلال مبادرة "ازرع" عبر تقديم التقاوي، وتسويق الحاصلات الزراعية.

وأوضح أن هناك رضا شعبيا كبيرا عن معارض أهلاً رمضان، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة لدعمها المواطنين؛ عبر توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وأكّد أن أزمة الدواجن ستنتهي قريبًا من خلال الاستيراد من الخارج؛ بأسعار مخفضة.