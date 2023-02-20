صحيفة: اليونان تخشى موجة هجرة جديدة بسبب الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا

ذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن مسؤولين في الحكومة اليونانية يشعرون بقلق بالغ إزاء تسبب الزلازل المدمرة في جنوب تركيا وشمال سوريا في موجة هجرة جديدة.

وذكرت الصحيفة، اليوم الاثنين، أن "محاولات المهاجرين غير الشرعيين للعبور إلى اليونان بدأت بالفعل في الارتفاع خلال الخريف الماضي، وارتفعت أكثر خلال فصل الشتاء، وسيؤدي تحسن الطقس خلال فصل الربيع والبؤس المنتشر الذي سببته الزلازل إلى تشجيع الكثيرين على العبور إلى أوروبا، ليس فقط ملايين السوريين وغيرهم ممن وجدوا ملاذا بالفعل في تركيا، ولكن أيضًا الأتراك".

وأشارت إلى أن "السويد، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل يحضران لـ(مؤتمر المانحين) لمساعدة تركيا في التعامل مع الفاتورة الباهظة للزلزال".

وبينت الصحيفة أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد للإسراع في تقديم 3 مليارات يورو كمساعدات لمعاونة تركيا في التعامل مع ملايين المهاجرين واللاجئين على أراضيها".