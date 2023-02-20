قال رئيس مركز رصد الزلازل بالأردن المهندس غسان سويدان، إن المملكة لم تسجل أي زلزال اليوم، مشيرًا إلى أنها تأثرت بالزلزال الذي ضرب تركيا، مساء الاثنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن زلزال تركيا يبعد بمسافة 450 كم عن العاصمة عمّان، نافيًا وجود تأثير له على الأراضي الأردنية.

وأوضح أن المملكة تأثرت بتابع لزلزال تركيا بقوة 6.3 على مقياس ريختر وبعمق 5 كيلومترات، موضحًا أن بعض المواطنين شعروا بالهزة الأرضية، دون تأثير سلبي على الأرواح أو الممتلكات.

وضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مساء اليوم الاثنين، محافظة هاتاي في جنوب تركيا، وشعر به سكان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.

والزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير، الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

وحددت «أفاد» مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20:04 (17:04 توقيت جرينتش)، وشعر به المواطنون في أنطاكية وأضنة على بعد 200 كم شمالا.