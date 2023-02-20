انتهاء عمليات البحث عن ناجين في معظم المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا

وفي غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن زيارة إلى تركيا وتفقد الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف قبل إجراء محادثات مع نظيره التركي حول إرسال المزيد من المساعدات الأمريكية.

وقتل الزلزال والهزات الارتدادية التي أتت بعده حوالي 46000 شخص في تركيا وشمال سوريا.

جهود الإغاثة في سوريا

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن قافلة تتكون من 14 من شاحناتها دخلت إلى شمال غرب سوريا الأحد للمساعدة في جهود الإغاثة بعد الزلزال وسط مخاوف تتزايد حيال إمكانية دخول المنطقة التي دمرتها الحرب في سوريا.

ويضغط برنامج الغذاء العالمي على السلطات للسماح بدخول، إذ يحاول البرنامج مساعدة مئات الآلاف في المنطقة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في السادس من فبراير الجاري.

وقال ديفيد بيزلي، مدير برنامج الغذاء العالمي، على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ السبت الماضي لوكالة أنباء رويترز إن "الحكومتين السورية والتركية تتعاونان بشكل رائع جدا، لكن العمليات (الإنقاذ وتقديم المساعدات) تتعطل بسبب المنطقة الشمالية الغربية".

وأكدت المنظمة الأسبوع الماضي أن مخزوناتها أشرفت على النفاد، مطالبة بفتح المزيد من المعابر من تركيا إلى سوريا.

وكان العدد الأكبر ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة التي تخوض معارك ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما يزيد الوضع تعقيدا فيما يتعلق بإمداد سكان المنطقة بالمساعدات.