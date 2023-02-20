أمير حدود داعش: عناصر من دول الناتو دربونا على القتال وحمل السلاح

روى رشيد المصري أمير حدود داعش المقبوض عليه في مصر، كيف غادر مصر إلى ليبيا في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال في مقابلة مع الإعلامي أحمد الدريني عبر شاشة "الوثائقية"، إنه استعان بأحد أصدقائه الذي كان أكثر حركية منه تلك الفترة، وتنقل عبر الخط الفاصل الذي تم تحديده بين حلف الناتو والجيش الليبي بعد استرجاع حكومة الرئيس آنذاك، الراحل معمر القذافي، موضحا أن هذا الخط كان يشهد حالة من الهدوء.

وأضاف أن تنقلاته في ليبيا كانت في بنغازي، موضحا أن تلقى تدريبات على يد مدربين من دول أعضاء في حلف الناتو، أحدهما تركي الجنسية والآخر تشيكي.

وأشار إلى أن التدريب كان يستهدف الوصول بالشخص المدني للقدرة على القتال في أسرع وقت، ليكون جاهزا للالتحاق بالمعركة سريعا.

وأفاد بأنه التحق بتنظيم أحرار ليبيا وهو في ختام التدريب، وكان قد تدريبه على فك السلاح وتركيبه وتنظيفه.

ونوه بأنه غادر ليبيا في يونيو 2011 بسبب إصابته في حادث مروري بعدما مكث هناك لشهر وعدة أيام، وعاد في مايو 2012، وكان دخوله لهناك سهلا.

وأكّد أن الثورة التي كان يشهدها البلدان في تلك الفترة جعلت الحدود بينهما كأنها غير موجودة.