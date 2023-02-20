وزير الخارجية السوري: الزلزال زاد معاناتنا نتيجة العقوبات والإجراءات القسرية

قال وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، إن الزلزال المدمر الذي تعرضت له بلاده زاد من معاناة الشعب السوري؛ بسبب ما تتعرض له منذ ما يزيد على أحد عشر عاماً لإجراءات وعقوبات أحادية جائرة أضرت وبشكل كبير بالوضع الاقتصادي، مؤكدا أن العقوبات والإجراءات القسرية غير مقبولة خاصة في ظل هذه الظروف.

جاء ذلك في الرسالة الخطية التي بعث بها وزير الخارجية السوري إلى نظيره السوداني السفير علي الصادق علي، ردا علي رسالة التعزية في ضحايا الزلزال، الذي ضرب سوريا بتاريخ 6 فبراير الجاري.

وأعرب وزير الخارجية السوري عن بالغ التقدير والشكر للسودان حكومة وشعباً، ولوزير الخارجية السوداني على المبادرة الأخوية والإنسانية الكريمة تجاه الشعب السوري.

الجدير بالذكر أن وزير خارجية السودان كان قد أرسل رسالة خطية لنظيره السوري، أعرب فيها عن المواساة وكامل التضامن مع سوريا حكومة وشعبا، والدعاء بالرحمة والمغفرة لضحايا الزلزال وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين.