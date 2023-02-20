الاتحاد الإفريقي يعلق منح إسرائيل صفة مراقب ويؤكد عدم توجيه دعوة لتل أبيب لحضور قمته

أكد الاتحاد الأفريقي، أمس الأحد، أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة معلق، وبالتالي لم تتم دعوتها لحضور قمته في نهاية الأسبوع، وذلك بعد خلاف حول طرد دبلوماسية رفيعة المستوى أوفدتها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل الغاضبة إيران بتدبير طرد الدبلوماسية من الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي السبت الماضي، بمساعدة من الجزائر وجنوب أفريقيا، على حد قولها، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسلط الحادث الضوء على خلاف داخل المنظمة القارية الأفريقية حول قرار أصدره رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، عام 2021، يقضي بمنح إسرائيل صفة مراقب.

وقوبلت تلك الخطوة باحتجاج دول أعضاء نافذة من بينها جنوب أفريقيا.

وعلقت قمة الاتحاد الأفريقي العام الماضي النقاش حول ما إذا كان سيتم سحب الصفة، وشكلت لجنة لرؤساء الدول لمعالجة هذه القضية.

وقال فقي محمد للصحفيين: "يعني ذلك أن الوضع معلق، ولذلك لم نوجه دعوة إلى مسؤولين إسرائيليين لحضور قمتنا"، مضيفا أن تحقيقا يجري في حضور الدبلوماسية الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات مصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حراسا يرافقون نائبة المدير العام لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي، إلى خارج قاعة اجتماع الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.