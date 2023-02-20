غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، كييف بعد زيارة غير معلنة أجراها الاثنين، وعد خلالها بزيادة إمدادات الأسلحة، بحسب تقرير لصحفيي البيت الأبيض.

وجاء في التقرير إن "الرئيس بايدن غادر كييف" في نهاية زيارة غير معلنة للعاصمة الأوكرانية قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

فادت مصادر أوكرانية، في وقت سابق اليوم الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.

ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، اليوم الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" بأن بايدن زار حائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في كييف.

وعقد بايدن وزيلينسكي اجتماعا في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.