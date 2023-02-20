أمير حدود داعش: عدت لمصر بعد اغتيال السفير الأمريكي بليبيا

قال رشيد المصري أمير حدود داعش المقبوض عليه في مصر، إنه عاد من ليبيا إلى مصر بناء على تعليمات تنظيم أحرار ليبيا.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي أحمد الدريني عبر شاشة "الوثائقية"، أنه عاد بعد مقتل السفير الأمريكي في 11 سبتمبر 2012، موضحا أنهم طلبوا منه المغادرة لتحسسهم من وصول معلومات بوجوده للأمريكيين ما قد يُسبب لهم مشكلات.

وأوضح أنه عاد إلى مصر بعد أربعة أيام من مقتل السفير، مشيرا إلى أنه في هذا التوقيت ذهب صديقٌ له يدعى أمجد إلى قطاع غزة للتدريب.

وأفاد بأن الاتصالات كانت صعبة ولم يعرف التطورات التي حدثت معه في تلك الخطوة، موضحا أن التدريب لم يكن لدى حركة حماس لكنه كان تحت إشرافها.

ونوه بأن صديقه عند هروبه عن طريق النفق إلى غزة، طُلب منه تسليم البطاقة الشخصية والمستندات التي بحوزته لتوافق عليها حركة حماس، مفسرا ذلك بالقول إن التنظيم الذي كان سيتولى تدريبه كان لابد أن يحصل على موافقة حماس لدخول شخص أجنبي لقطاع غزة.

وأوضح أن صديقه أمجد كان قد منع من السفر إلى ليبيا بمرافقته، فتولدت إليه إرادة كبيرة بالسفر إلى سوريا، متحدثا عن أن أمجد اعتمد على التيار الإخواني في التدريب في غزة، لكنه لم يكن مرتاحا لهذا التيار.

وأفاد بأن صديقه أمجد كان يُدعى في التنظيم عامر المصري، وانضم لجبهة النصرة مباشرة، وآنذاك لم يكن شيء اسمه تنظيم داعش، لكن جبهة النصرة كانت التنظيم الأكثر انتماءً للسلفية الجهادية.

وقال إن صديقه تواصل عبر الإنترنت معه لشرح ملابسات الأحداث، وضغط عليه لتسريع انتقاله إلى سوريا.