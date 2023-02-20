سجلت اليابان 141 ألفا و265 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأسبوع الماضي، بانخفاض بواقع 60 ألف حالة مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في اليابان، بما في ذلك تلك بين ركاب السفن السياحية وأفراد الأطقم، إلى 33 مليونا و110 آلاف و 330 حالة، حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين (1 صباحا بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت طوكيو أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة أسبوعيا لتصل إلى 9764 حالة، تليها أوساكا بعدد حالات بلغ 9306 حالات، وآيتشي بعدد حالات بلغ 8605 حالات، وكاناجاوا بعدد حالات بلغ 7124 حالة، وكان أقل عدد حالات الإصابة الجديدة أسبوعيا في أوموري عند 762 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات في اليابان بين مرضى كوفيد-19 بواقع 935 حالة، مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 71 ألفا و759 حالة.