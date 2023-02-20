تقرير: الجفاف يضرب محاصيل القمح في شمال أفريقيا

لندن (د ب أ)

تسبب الجفاف الذي يعصف بشمال أفريقيا في تراجع محاصيل القمح المحلية، وربما يزيد الطلب على القمح في واحدة من أكبر مناطق استيراد القمح في العالم.

ومن المتوقع أن يتراجع محصول القمح في المغرب والجزائر عام 2023 بنسبة الربع أقل من المتوسط المسجل خلال خمسة أعوام، وفقا لتقرير صدر اليوم الاثنين من وحدة مراقبة الموارد الزراعية بالاتحاد الأوروبي، والتي تتابع أيضا الأوضاع في المناطق القريبة. كما توقع التقرير تراجع محصول القمح في تونس بنسبة 15%.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير قوله إن "هناك حاجة عاجلة للأمطار لتجنب مزيد من الخسائر".

يذكر أن المنطقة تستورد القمح حتى في أوقات الإنتاج الوفير، وقد يتسبب نقص المحصول في زيادة شراء القمح. وكان الجفاف قد دمر محصول القمح في المغرب العام الماضي أيضا، مما أدى إلى مضاعفة الطلب تقريبا في موسم 2022-2023.

وقد تراجعت أسعار القمح العالمية عن مستوياتها القياسية التي سجلت في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، إلا أنها لا تزال مرتفعة عن مستوياتها السابقة.