البيت الأبيض: بايدن ليس لديه خطط لزيارة أوكرانيا بعد رحلة بولندا

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا هذا الأسبوع، لكنه لن يزور أوكرانيا، الجارة لها، مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القوم الأمريكي يوم الأحد إن القائد العام سيعلن دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا أثناء وجوده في بولندا المجاورة، والتي من المقرر أن يصلها صباح الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية.

وتابع أن "الولايات المتحدة في المقدمة على مستوى العالم من حيث المساهمات - سواء كانت مساعدات إنسانية أو أسلحة عسكرية لأوكرانيا- وسنواصل استخدام قوتنا الجماعية لحشد العالم، لحشد الدعم لأوكرانيا.

وأضاف كيربي "لكن لا توجد خطط لدخول الرئيس إلى أوكرانيا في هذه الرحلة".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن بالرئيس البولندي أندريه دودا لمناقشة "الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا وتعزيز قوة ردع (حلف شمال الأطلسي) الناتو"، بحسب البيت الأبيض.