أمين جبهة التحرير الجزائرية يؤكد عمق العلاقات المشتركة مع مصر

أكد بعجي أبو الفضل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الأغلبية في البرلمان)، عمق العلاقات بين مصر والجزائر، وأن لديهما نفس الرؤية في معالجة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال أبو الفضل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع عشر لمجلس أمناء مؤسسة "ياسر عرفات"، الذي يعقد بمقر الجامعة العربية - "إن الجزائر هي امتداد لمصر ومصر هي امتداد للجزائر، وهما شعبان لهما تاريخ واحد مشترك"، معرباً عن أمله في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

على صعيد آخر، أشار المسؤول الجزائري إلى التنسيق بين العديد من الدول العربية والإفريقية في التعامل مع مسألة محاولة مندوب إسرائيلي حضور اجتماعات الاتحاد الإفريقي كمراقب بالاتحاد أمس الأول، فيما اعتبر مخالفة لقواعد الاتحاد.. وقال إن "طرد مندوب إسرائيل إشارة لوعي من جانب الدول الإفريقية، لأن إسرائيل دولة محتلة وتاريخ إفريقيا هو تاريخ مناهض للاحتلال".