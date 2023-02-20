لبنان يثمن موقف وزير الخارجية السعودية بشأن معالجة مسألة اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها تثمن موقف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في منتدى ميونيخ للأمن.

وقالت الوزارة في بيان: "تثمن وزارة الخارجية والمغتربين موقف وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في منتدى ميونيخ للأمن، حيث أشار إلى أن نهجا آخر بدأ يتشكل لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا".

وأعلنت الوزارة: "إذ تشاطر الوزير بن فرحان الرأي بوصفه السبيل الأنجح لمعالجة هذه المعضلة المتشابكة العناصر، تؤكد على وجوب تضافر جهود جميع الأطراف المعنيّة في هذا الاتجاه تحقيقًا لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم في أقرب وقت بما يحفظ أمنهم وكرامتهم".

يذكر أن عدد النازحين السوريين يبلغ حاليا مليونين و80 ألفا نازح.

ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وطوعية.