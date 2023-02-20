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ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في هولندا خلال فبراير الجاري

علم هولندا
علم هولندا
د ب أ
نشر في: الإثنين 20 فبراير 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 فبراير 2023 - 10:22 ص

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء المركزي في هولندا اليوم الاثنين استمرار تحسن ثقة المستهلكين خلال شهر فبراير الجاري، حيث يشعر المستهلكون بتشاؤم أقل بشأن الاقتصاد مقارنة بشهر يناير الماضي.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى سالب 44 خلال الشهر الجاري مقارنة بسالب 49 في يناير الماضي.

تحسن مؤشر المناخ الاقتصادي إلى سالب 54 في فبراير الجاري مقارنة بسالب 62 في يناير الماضي.

وأظهرت البيانات أن  آراء الأسر بشأن الاقتصاد خلال الـ12 شهرا المقبلة كانت أقل سلبية.

وارتفع مؤشر الاستعداد للشراء إلى سالب 37 خلال الشهر الجاري مقارنة بسالب 41 في يناير الماضي.


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