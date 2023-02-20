اعتبرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "المفاجئة" للعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الأثنين، تشكل مصدر إحراج لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عشية استعداده لإلقاء خطاب من المتوقع أن يتحدث فيه عن"إنجازات العملية العسكرية الخاصة"

التى أطلقها قبل عام ضد أوكرانيا.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الزيارة الآمنة والمنفذة بمهارة للرئيس أمريكي رمز آخر على تعثر العملية الروسية، حيث أشار بيان نشره حساب يديره أفراد من الجيش والبحرية الروسية على موقع "تليجرام"، إلى أن بايدن وصل إلى كييف قبل بوتين.

وجاء في البيان: "بعد مرور عام تقريبا على بدء العملية العسكرية الخاصة، ننتظر في مدينة كييف الروسية رئيس لروسيا وليس الولايات المتحدة".

وفي نفس السياق، كتب الصحفي الروسي سيرجي ماردان عبر حسابه على "تليجرام": "بايدن في كييف إذلال ظاهر لروسيا"، فيما ألمح إيجور جيركين، أحد المحاربين القدامى في الجيش الروسي وضابط جهاز الأمن الفيدرالي السابق، إلى أن بايدن كان من الممكن أن يزور الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا وينجو دون أن يصاب بأذى.

وأضاف جيركين "لن أتفاجأ إذا وصل بايدن إلى باخموت أيضًا، فلن يحدث له شيء".

وأجرى الرئيس الأمريكي زيارة غير معلنة لكييف اليوم واعدا حليفته أوكرانيا بأسلحة جديدة وبدعم "لا يتزعزع" قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وتأتي زيارة بايدن إلى كييف قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لهجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لتعطي كييف دفعة معنوية خلال منعطف حاسم من الصراع.

وتعهد بايدن من كييف بتقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة نصف مليار دولار تشمل ذخائر للمدفعية وأنظمة مضادة للدروع وأجهزة رادار للمراقبة الجوية.

ويتوقع أن يشن بوتين هجوما جديدا على أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، بعد أكثر من عام على بدء أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وعقب هجوم فاشل على العاصمة كييف ووسط أوكرانيا.