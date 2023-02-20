البرلمان الجزائري: موقفنا ثابت إزاء دعم القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، سليم مراح، موقف بلاده الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللعمل العربي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم /الأحد/، بمقر المجلس بالجزائر العاصمة، وفدًا برلمانيًا أردنيًا، برئاسة رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي بمجلس النواب الأردني، محجم الصقور، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الجزائري، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها، وتشجيع التعاون البرلماني من خلال مجموعة الصداقة الجزائرية-الأردنية.

ودعا سليم مراح إلى إرساء شراكة اقتصادية حقيقية واستغلال الفرص والامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم وتعزيز الاستثمار، مستعرضا المجالات التي تتيح فرص الاستثمار على غرار قطاع الزراعة، والصناعة التحويلية، والسياحة، والبنوك، وللتعريف بقدرات وإمكانيات البلدين.

من جهته، أثنى رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي بمجلس النواب الأردني بالموقف الجزائري الداعم للوصاية الهاشمية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وكذلك بالموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وفي مجال التعاون الثنائي، دعا محجم الصقور إلى توسع مجال التعاون الثنائي ليشمل قطاعات أخرى من الرعاية الصحية والطاقة والسياحة العلاجية والدينية والتبادل الثقافي والتعليم العالي، وضرورة تعزيز التعاون البرلماني والعمل مع مختلف اللجان البرلمانية المختصة من أجل تبادل الخبرات والمعلومات، والدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري مما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.